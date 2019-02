Les entreprises cotées en Bourse particulièrement généreuses avec leurs actionnaires en 2018

Les entreprises cotées en Bourse ont été particulièrement généreuses avec leurs actionnaires en 2018. Elles leur ont versé 1370 milliards de dollars sous forme de dividendes. Il s'agit d'une augmentation de 9,3% par rapport à 2017 selon la société de gestion Janus Henderson Global Investors. Bien sûr, il s'agit d'une moyenne. C’est en effet surtout dans les pays émergents en Amérique du Nord et au Japon que les sociétés cotées ont été les plus généreuses avec leurs actionnaires. En Europe, elles ont été un peu à la traîne.

Des tendances notables selon les secteurs d'activité

Il y a également des tendances notables selon les secteurs d’activé. Après quelques années difficiles, les banques, les mines ou le secteur pétrolier ont recommencé à choyer leurs actionnaires. Et c’est évidemment leur générosité — si l’on peut dire — qui a soutenu la tendance l’année passée.

Pour le portefeuille des actionnaires, c'est sûrement une très bonne nouvelle. Mais peut-on en dire autant pour l’économie en général? Pour Bruno Colmant, responsable de la recherche économique chez Degroof Petercam, a priori oui. Ces dividendes sont au fond le reflet de la bonne santé des entreprises cotées en Bourse dans le monde, et donc aussi le reflet de la croissance économique que nous connaissons depuis quelques années.

30% gardés en réserve

"C’est la preuve que les entreprises sont capables de générer du bénéfice et d’en distribuer une partie à leurs actionnaires. En moyenne, on peut considérer que les entreprises distribuent plus ou moins 30% de leurs résultats, et donc ces 30% sont gardés en réserve," explique Bruno Colmant.

Les entreprises cotées ont en moyenne distribué 30% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Mais historiquement, ça n’a pas toujours été le cas.

"C’est assez intéressant de voir que c’est un chiffre qui est en forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les entreprises distribuaient à peu près 90%, voire 100% de leurs bénéfices", analyse Bruno Colmant. "Aujourd’hui, c’est à peu près un tiers, ce qui veut dire que les entreprises utilisent leurs bénéfices pour faire de l’autofinancement, donc garder des liquidités pour leurs propres projets d’investissement".

Et on sait l’importance des investissements des entreprises pour la croissance économique. Cela dit, il faut bien voir aussi que le dividende n’est pas la seule manière de rémunérer, de 'récompenser' l’actionnaire. De nombreuses entreprises choisissent de racheter une partie de leurs actions, ce qui fait en principe monter la valeur de chacune de ces actions.

Le dividende a une fonction claire de rémunérer l’actionnaire. Mais il a d’autres fonctions: pour Bruno Colmant, le dividende est en fait une vigie qui donne des indications assez précises sur la situation de l’entreprise. Et à ce titre, la politique de dividendes est scrutée dans les moindres détails par les analystes financiers et par les actionnaires qui attendent, qui espèrent tout simplement une augmentation régulière de leurs dividendes. Aux États-Unis, c’est d’ailleurs encore plus net que partout ailleurs.

"Aux États-Unis, les dividendes sont payés de manière trimestrielle, et non pas annuelle comme en Europe, parce qu’aux États-Unis, où le capitalisme est plus développé que chez nous, le marché veut en permanence recevoir un signal de la part de l’entreprise", explique responsable de la recherche économique chez Degroof Petercam. "Quand une entreprise paie son dividende, que ce soit totalement ou partiellement et que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ça a d’habitude un effet catastrophique sur le cours de Bourse, et on l’a d’ailleurs vu avec AB InBev assez récemment, parce que le marché s’attend à ce que cette chute de dividendes se perpétue et que le revenu courant qui peut être obtenu par les actionnaires soit revu à la baisse pendant un certain nombre d’années".

L'exemple de AB InBev

A propos du brasseur AB InBev, il avait en fait annoncé sa décision de diviser par deux son dividende — c’était à la fin du mois d’octobre dernier — et dans la foulée, dans la journée, la valeur boursière du brasseur d’AB InBev a chuté de 10%. C’est donc une " récompense " immédiate. Mais les actionnaires qui voulaient tout de suite en avoir pour leur argent sont partis.

Ca pose surtout des questions sur la pérennité du dividende, la manière dont la croissance de la société va se faire dans les mois et les années qui suivent. Il faut aussi savoir qu’AB InBev a une dette colossale et que le fait de diviser par deux le dividende permet aussi à l’entreprise de retrouver des moyens pour mieux assurer et mieux assumer cette dette.