Les embouteillages nous coûtent plus de 4 milliards: des pistes de solution connues

Et Bruxelles n’est évidemment pas la seule ville concernée : Liège, Namur ou Charleroi – pour ne citer que ces quelques villes wallonnes – n’y échappent pas non plus. Et tous les jours, vous apprenez qu’un accident s’est produit, à un endroit qui peut varier entre la E411 (entre Namur et Bruxelles), la E42 (entre Mons et Liège), la E40 (entre Liège et Bruxelles et aussi entre Ostende et Bruxelles) ou encore la E19 (entre Mons et Bruxelles), sans oublier, évidemment, le ring qui contourne Bruxelles.

S’il vous arrive d’écouter la radio, vous ne pouvez pas y échapper, surtout le matin et en fin d’après-midi : jour après jour, tout au long de l’année à l’exception des périodes vacances, les flashs d’information routière vous apprennent – ou plutôt vous confirment, car plus personne en Belgique ne peut prétendre l’ignorer – que les routes d'accès vers Bruxelles sont encombrées.

"Encombrés", "bouchés", "saturés"... Les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier les grands axes belges en heures de pointe. Mais la facture, elle, a de quoi laisser sans voix : les embouteillages coûtent annuellement à la Belgique plus de 4 milliards d'euros. Un comble quand on sait que des pistes de solution sont connues depuis longtemps.

Quant à savoir ce que cela représente au bout d’un an, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), estime que cela équivaut à 1 à 2% de notre PIB (produit intérieur brut). La marge est plutôt large, mais cela n’en est pas moins considérable : le coût varie donc entre 4,2 milliards d’euros et 8,4 milliards d’euros.

Pour diminuer le nombre de voitures sur les autoroutes aux heures de pointe, des pistes étaient aussi déjà évoquées dans les années 90, à commencer par le covoiturage, parfaitement entré dans les mœurs aux États-Unis où une bande de circulation est réservée aux voitures contenant au moins trois personnes.

On évoquait aussi l’adaptation de la vitesse en fonction de la densité du trafic : "En Allemagne, on a fait des études", expliquait en 1996 la porte-parole de la Fédération de l’industrie automobile en Belgique, et on a constaté qu’à certains endroits où l’on fait le calcul des véhicules et l’on adapte la vitesse, la fluidité augmente de 40% et d’autre part, le nombre d’accidents diminue de 40%".

Des données particulièrement intéressantes, confirmées par les études récentes effectuées en Belgique par le bureau d’études Stratec et VIAS, l’Institut belge pour la sécurité routière : "Cette étude visait à voir quel serait l’impact d’une limitation dynamique des vitesses", nous explique Louis Duvigneaud, l’administrateur délégué de Stratec. "Et les conclusions, pour la sécurité, c’est une amélioration : on sait que dès que l’on diminue la vitesse, il y a moins d’accidents, mais c’est aussi intéressant au niveau de la fluidité. Si l’on peut diminuer progressivement la vitesse avant que ne se forme la congestion, on va gagner en fluidité donc c’est globalement positif et il y a des endroits, notamment sur le ring de Bruxelles où l’on a quotidiennement de la congestion et où ce type de système serait intéressant à mettre en place".

Quant à savoir pourquoi ce système n’est toujours pas en place, c’est une question toujours sans réponse. Thierry Willemarck, le PDG de Touring, rappelle que "le problème de la mobilité est un problème très difficile du point de vue politique : il est difficile de se faire réélire sur un succès que l’on aurait atteint en mobilité parce que ce n’est pas quelque chose que l’on peut atteindre à court terme ". De là à laisser les automobilistes se débrouiller seuls dans leurs bouchons et dans leurs accidents quotidiens, quitte à ce que cela coûte au minimum quatre milliards d’euros par an, il y a tout de même ce qu’il faut, sans doute, appeler un mystère.