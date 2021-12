Les embauches en hausse de 15% en Wallonie par rapport à 2019

Les embauches en Wallonie sont en augmentation de 15% sur les 10 premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2019, soit avant la pandémie, indique vendredi Partena Professional, sur base d'un échantillon représentatif de 201.187 recrutements en Belgique entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021.

Au cours de la même période, les embauches ont progressé de 4% en Flandre, alors qu'elles ont diminué de 9% en région de Bruxelles-Capitale. Au niveau national, l'augmentation des recrutements est de 3%.

"En n'observant que les contrats à durée déterminée, remplacements et contrats pour un travail clairement défini pour l'ensemble du territoire belge, seules les entreprises de taille moyenne (entre cinq et 499 travailleurs) affichent un nombre de recrutement positif en 2021", constate Partena.

L'embauche chez les moins de 20 ans chute

En revanche, observe la société de ressources humaines, les très petites entreprises (entre un et cinq travailleurs), les grandes (entre de 500 et 999 travailleurs) et très grandes entreprises (plus de 1.000 travailleurs) connaissent une diminution de leurs recrutements (-16, -24 et -10% respectivement) par rapport à 2019.

Des différences existent également en fonction des catégories d'âge. L'augmentation des recrutements touche essentiellement les plus de 30 ans, alors que le nombre d'embauches reste stable pour les 20 à 30 ans. Le nombre d'embauches pour les moins de 20 ans a quant à lui chuté de 18% entre 2019 et 2021.

Partena note néanmoins que les recrutements repartent à la hausse de manière globale pour toutes les catégories d'âge à partir d'août 2021.