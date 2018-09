Les éco-chèques électroniques utilisés par près d'un million de personnes

Près d'un million de personnes font usage des éco-chèques électroniques, annonce mardi l'association VIA (Voucher Issuers Association) sur la base des chiffres consolidés des émetteurs Edenred, Monizze et Sodexo. Plus de la moitié des travailleurs qui bénéficient d'éco-chèques les utilisent, ce qui représente une moyenne de 150.000 transactions mensuelles pour l'achat de produits ou de services éco-responsables.

L'introduction de l'éco-chèque électronique en janvier 2016 a permis aux employeurs et aux commerçants de réduire leurs coûts de gestion, ajoute VIA, qui rassemble les émetteurs de titres matérialisés ou dématérialisés. Une généralisation de l'éco-chèque électronique permettrait d'ailleurs d'engendrer quelque 41 millions d'euros d'économies, selon l'Agence pour la Simplification Administrative.

Désormais, 53,3% du volume d'éco-chèques sont émis sous forme électronique et plus d'une entreprise sur deux y a recours.

A l'occasion de la réunion du Conseil National du Travail, organisée lundi, les partenaires sociaux ont également rappelé "l'urgence" de la généralisation de l'éco-chèque électronique afin de soutenir l'économie locale.