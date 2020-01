Les discussions se poursuivent entre direction et syndicats chez AB InBev

La direction et les syndicats d'AB InBev ont poursuivi mardi les négociations autour d'une nouvelle convention collective de travail (CCT) pour les ouvriers. Les discussions n'ont pas apporté d'avancée particulière mais elle n'ont pas non plus mené à une rupture avec menace d'actions, a indiqué Kris Croonenborgs, secrétaire permanent ABVV, pendant flamand de la FGTB.

La filiale belge du géant brassicole a connu un automne assez agité avec plusieurs actions de blocages de brasseries en Wallonie et en Flandre. Le contentieux portait alors sur les garanties de revenu et la sécurité d'emploi.

Le 6 décembre, un accord de principe sur la sécurité de l'emploi avait été conclu dans le cadre de ces négociations, mais d'autres points restaient à discuter, comme la demande des syndicats d'augmenter le pouvoir d'achat, d'alléger la charge de travail et de résoudre certains problèmes administratifs liés aux salaires. Cette concertation avait été suspendue le 19 décembre et un préavis de grève avait été déposé dans la foulée. Les négociations ont depuis repris.

"Nous discutons de l'instauration d'une augmentation salariale de 1,1%, ce qui amène sur la table des sujets tels que le nombre de jours d'ancienneté. Il y a une volonté des deux côtés de poursuivre les discussions, ce qui se fera probablement le mercredi 22 janvier", conclut Kris Croonenborgs.