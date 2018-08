Les dettes télécoms sur liste noire: "L'objectif est-il vraiment de protéger le consommateur ?"

Inscrire les dettes télécoms à la Centrale des crédits aux particuliers, afin que certains consommateurs ne soient plus éligibles à un prêt à la banque, c'est un projet de proposition de loi de la CD&V. L’idée est que le paiement ou non des factures de télécom soit un des critères qui favorisent ou non l’accès à un prêt... et elle ne plaît pas vraiment à Test-Achat.

"Aujourd’hui, le prêteur, au moment où il doit faire l’étude de la capacité budgétaire de celui qui désire emprunter, a vraiment l’obligation accise de se renseigner sur la capacité d’honorer les dettes et il doit notamment consulter ce qu’on appelle la Centrale des crédits aux particuliers." rappelle Julie Frère, la porte-parole de l'association de défense des consommateurs.

"Cette centrale, elle enregistre tous les crédits qui sont en cours dans le volet positif et dans le volet négatif, elle enregistre les crédits pour lesquels on a un défaut de paiement. Évidemment, tout ça est vraiment encadré, donc il y a toute une série de conditions pour pouvoir être enregistré dans le volet négatif. On doit avoir reçu certains rappels, on ne doit pas avoir honoré sa dette après trois mois, etc. Donc, dans ce cas-là, on est enregistré dans le volet négatif. Et si le prêteur voit effectivement que vous avez des crédits pour lesquels il y a des défauts de paiement, il doit vraiment poser des questions et évaluer, sur base de toute une série d’informations que vous allez lui donner, si vous êtes ou non en mesure d’honorer le crédit que vous souhaitez réaliser auprès de lui."