Les déchets occidentaux seront moins traités en Chine

Le recyclage des déchets est devenu une véritable industrie. Nouvel épisode de son bras-de-fer commercial, la Chine va en limiter les importations occidentales. Après ceux de janvier dernier (24 catégories de papiers, de textiles, de plastic...), la Chine va ajouter en janvier prochain 32 autres types de déchets solides, des pièces automobiles et de navires, des rebus d'acier inoxydable... Un retour à l'expéditeur qui, compte tenu de la rapidité de ces décisions successives, embarrasse quelques industriels américains et européens. Où les entreposer, qu'en faire? Coïncidence dans le temps, c'est ce lundi que deux sociétés européennes spécialisées annoncent leur alliance.

D'autres produits recyclés

Le Suisse Tetra Pak et le Français Veolia s'associent pour mieux recycler les briques alimentaires. Car si les fibres en carton desdites briques "bénéficient de débouchés robustes", "l'équivalent n'est pas toujours vrai pour le mélange de polymères et d'aluminium récupéré", estiment les deux entreprises spécialisées dans le recyclage et la gestion des ressources. Le partenariat se concentrera d'abord sur l'Union européenne, avant d'être étendu à d'autres marchés.

Une brique alimentaire contient en moyenne 75% de carton, 20% de plastique et 5% d'aluminium. Les fibres de carton récupérées via le recyclage connaissent une deuxième vie en étant converties en pulpe de papier de haute qualité, utilisée dans des produits industriels et de grande consommation, selon Tetra Pak. Mais le mélange de polymères et d'aluminium (PolyAl) récupéré n'avait, jusqu'à présent, pas encore de solide second souffle.

Le partenariat de Tetra Pak et Veolia vise à ce que le PolyAl extrait soit désormais traité dans des usines dédiées: ce composant, ce sont les couches qui sont utilisées pour les briques qui sont du polyéthilène de basse densité et de l'aluminium, précise Frank Vandewal, le responsable de l'économie circulaire chez Tetra Pak. "Et c'est l'ensemble de ces deux couches-là qu'on va recycler en plus et qu'on pourrait utiliser dans des palettes ou autres produits logistiques".

Un nouveau matériau de valeur

"L'ensemble des matériaux qui composent les briques alimentaires peut être entièrement recyclé en des objets nouveaux et utiles", affirme la directrice Recyclage chez Tetra Pak, Lisa Ryden. "Le défi en Europe est de parvenir à réaliser des économies d'échelle et à faire du PolyAl un matériau secondaire à haute valeur ajoutée."

"Ce partenariat combine notre expertise en matière de gestion des ressources à celle de Tetra Pak en matière de composants d'emballages", précise Laurent Auguste pour Veolia. "Nous allons développer une solution durable, tant sur le plan environnemental qu'économique, en Europe dans un premier temps, puis en Asie, afin d'améliorer la collecte, la technologie et les processus."