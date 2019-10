Les débuts de la voiture à hydrogène : "19 immatriculations en Belgique"

Le 8 octobre 2018, il y a tout juste un an, le groupe Colruyt et sa marque Dats 24 inaugurait à Hal une station à hydrogène. Il s’agissait, sur le sol belge, de la troisième station, la deuxième accessible au public avec celle de Zaventem.

Pour la marque, le but est double : utiliser l’hydrogène pour ses employés et le rendre commercialement disponible au public.

À côté de l’essence et du diesel, il y a une série de nouvelles offres qui permettent un "plein". L’hydrogène (H2) permet de le faire en 4 à 5 minutes, plus rapide donc qu’une recharge électrique. L’autonomie est de 600 à 700 kms pour le dernier modèle de Hyundai constatent les utilisateurs. Pour Colruyt, un an après l’inauguration, il s’agit toujours "d’un début".

"Une petite quinzaine de véhicules de société fonctionnent à l’hydrogène", explique Maaerten Van Houdenhove, responsable presse DATS 24. Il s’agit donc d’une proportion relativement réduite sur l’ensemble des milliers de véhicules. Le groupe Colruyt compte 30.000 employés. Celui-ci ne souhaite pas communiquer sur la taille de sa flotte mais précise que 50% de ses véhicules sont verts : soit en CNG, soit électrique.

Un an après le reportage ci-dessous, les utilisateurs tirent un premier bilan positif de leur passage à l’hydrogène. "La conduite est très agréable et performante, silencieuse tout en disposant d’une autonomie correcte pour organiser leur mobilité professionnelle, personnelle et familiale. L’échappement ne rejette que de l’eau", explique Maaerten Van Houdenhove.