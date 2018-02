Les cryptomonnaies: l'instable système monétaire 2.0

Elles font la une des journaux ces dernières semaines. Et pour cause, les cryptomonnaies déchaînent les passions ; monnaies virtuelles fluctuantes accessibles en quelques clics, ces suites de 1 et de 0 échappent à tout contrôle (ou presque) de la part des gouvernements et c’est bien cela qui en fait tout leur intérêt.

Une monnaie digitale

Quand on parle de cryptomonnaies, on parle avant tout de monnaies digitales, de monnaies dématérialisées. Il n’est pas ici question de tâter quelques billets ou piécettes cuivrées, mais bien de montants lisibles uniquement par des ordinateurs. "Les cryptomonnaies n’ont pas d’équivalent matériel", explique Louis Larue, chercheur en économie à l’UCL.

"Il s’agit d’un système de paiement géré par des technologies cryptographiques, une série de protections informatiques permettant de payer de manière sécurisée."

La blockchain, un système extrêmement complexe

Ces protections informatiques se résument à un système en réseau très complexe : la blockchain. Initialement créées par des programmeurs informatiques, les monnaies virtuelles reposent dans la quasi-totalité des cas sur un système de blockchain ou du moins similaire.

La blockchain est une série de blocs contenant chacun des informations et dont les "nœuds" liant les blocs entre eux sont cryptés, empêchant ainsi toute falsification de l’ensemble de la chaîne.

En pratique, ce sont chacune des transactions effectuées qui composent un bloc qui, une fois rempli, donne naissance à un autre bloc, d’où l’expression "chaîne". Louis Larue fait remarquer que "la blockchain est, en réalité, un historique géant de toutes les transactions".