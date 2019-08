Les crédit-temps et interruptions de carrière diminuent, les congés parentaux augmentent

Au vu des derniers chiffres de l’Office national de l’emploi (ONEM), il apparaît que le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un crédit-temps (secteur privé) ou d’une interruption de carrière (secteur public) diminue depuis quelques années. On note des diminutions de respectivement 3744 unités (-3,4%) pour les crédit-temps, et de 5368 unités (-9,1%) pour les interruptions de carrière.

Près de deux-tiers des crédit-temps ou des interruptions de carrière octroyés concernent les systèmes des fins de carrière, par lequel des travailleurs âgés peuvent alléger leur régime de travail avant leur pension. Des aménagements souvent espérés par les travailleurs, mais qui sont donc en diminution.

Comment expliquer cette tendance à la baisse ? Concernant les crédit-temps, il faut tenir compte de la suppression du droit à un crédit-temps non motivé depuis le 1er avril 2017. Cette nouvelle mesure a sans aucun doute eu un impact sur le nombre de crédit-temps octroyés ou demandés. L’évolution de l’interruption de carrière est quant-à-elle influencée par l’introduction du “zorgkrediet” (crédit de soins) pour les fonctionnaires du secteur public flamand depuis le 2 septembre 2016, après que la compétence pour cette matière ait été transférée au niveau régional dans le cadre de la Sixième réforme de l’Etat.

Tendance inverse pour les congés thématiques

A l’inverse des deux premières tendances ci-dessus, il faut souligner que le nombre de congés thématique est en hausse, avec une augmentation de 6,4% en un an. Pour rapport, les congés thématiques concernent pour plus que 4/5 le congé parental. Pour le reste, il s’agit par exemple des congés pour assistance médicale et pour soins palliatifs.