Les cotisations Recupel et Bebat sont-elles illégales en Wallonie?

Quand vous achetez un appareil électrique ou électronique, des pneus ou des piles, vous payez une "contribution environnementale", de l’argent qui sert au recyclage de ces produits. Or, ces contributions pourraient bien être jugées illégales, rapporte La Libre ce mercredi.

En Flandre, les tribunaux de commerce de Dendermonde, Bruxelles (chambre néerlandophone) et de Gand ont jugé que les Flamands qui refusaient de payer la "contribution environnementale" sur les nouveaux pneus étaient en droit de le faire. Pourquoi ? Parce que la convention qui lie les autorités flamandes à Recytyre – l’organisme chargé de la collecte, le tri, et le recyclage des pneus – est arrivée à échéance fin 2015, et n’a pas été renouvelée. Il n’y a donc plus de base juridique légale pour collecter cette "contribution", selon les tribunaux.

Ces décisions pourraient avoir un impact en Wallonie également. Car, note La Libre, la convention passée entre le gouvernement wallon et Recytyre arrive à échéance en juillet et celles conclues avec Recupel – pour les appareils électriques et électroniques – et Bebat -pour les piles- sont périmées depuis fin 2013 et 2015. Rien n’empêcherait donc un consommateur de tenter de récupérer les contributions payées via la Justice.