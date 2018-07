Les coopératives, ces entreprises qui évitent la recherche effrénée du profit

La journée des coopératives a eu lieu ce week-end, c'est l’occasion de parler de ces entreprises au modèle économique différent des autres. Nous sommes allés dans une coopérative pour voir ce qui poussait ces entrepreneurs à faire ce choix de la coopérative plutôt que celui d’une société commerciale classique (une SA ou une SPRL).

Pour trouver cette coopérative, nous avons eu l’embarras du choix car il y en a plus de 25.000 en Belgique, ce n’est donc pas quelque chose de marginal. Nous avons fini par aller rencontrer Le Champignon de Bruxelles : six jeunes qui produisent des champignons à Bruxelles à base de déchets de brasserie. Ils sont installés dans les caves des abattoirs d’Anderlecht, dans le quartier de Cureghem. Imaginez une belle énorme cave voûtée en briques rouges, la température et le taux d’humidité sont idéals pour cultiver ces champignons.

Devant une grappe de champignons, Hadrien Velge, un des fondateurs, nous parle de sa coopérative. "Ça, c’est un champignon d’origine japonaise qu’on produit maintenant ici à Cureghem. Il a un très bon goût, il suffit de le morceler en petits morceaux et de le poêler. Ça se cuisine très bien".

On voulait que dans l’entreprise, ce ne soit pas spécialement le capital qui prenne les décisions

Pour produire ces champignons, Hadrien Velge a dû faire le choix de se former en coopérative et pas dans une société commerciale classique. "Ce choix, de base, c’est pour les valeurs qu’on voulait porter, explique-t-il. On voulait que dans l’entreprise, ce ne soit pas spécialement le capital qui prenne les décisions, mais que chacun ait une voix, aussi bien les employés que les gens du management ou que les investisseurs, qu’on ait tous une voix et que ce soit plutôt les compétences qui soient valorisées plutôt que celui qui a l’argent décide".

Le modèle d’une coopérative, c’est celui d'une entreprise dont l’objectif n’est pas de gagner de l’argent, mais d’offrir un service à ses coopérateurs. Si vous prenez une entreprise classique qui vendrait du shampoing, par exemple, son but en tant que tel n’est pas de vendre du shampoing évidemment, c’est de faire du profit et le shampoing n’est qu’un moyen pour gagner de l’argent. Une coopérative qui vend des champignons, ce sont des amateurs de champignons qui se réunissent et qui se disent : " On veut manger de bons champignons locaux, donc on va se mettre ensemble pour créer l’entreprise qui va les faire pour nous offrir ce service ". Le but n’est pas de faire du profit, mais c’est de manger de bons champignons.

C’est la même chose quand des producteurs de vin se mettent ensemble, c’est pour répondre à un besoin auquel ils ne pourraient pas répondre tous seuls. Alors, ils se mettent ensemble, ils coopèrent, d’où le nom. Cela existe dans quasiment tous les domaines de la vie économique, il y a des banques coopératives, des supermarchés et il y a aussi des opérateurs téléphoniques par exemple.

Un coopérateur ou une coopératrice = une voix

Mais il n’y a pas forcément de finalité sociale, ce n’est pas la définition en tant que telle d’une coopérative. Par exemple, il existe des coopératives de vente d’armes aux États-Unis. Mais c’est vrai qu’on associe très souvent coopérative à dimension sociale car il y a régulièrement cette finalité dans la manière de diriger l’entreprise, par exemple.

Ce n’est pas ceux qui ont la plus grosse part du capital, les plus gros actionnaires, qui décident, c’est chacun et chacune qui participe à la coopérative qui décide. D’ailleurs, souvent dans les statuts, un coopérateur ou une opératrice égal une voix, peu importe son poids économique, peu importe le nombre de parts que cette personne a. Souvent aussi, les coopérateurs peuvent espérer maximum 6% de retour sur investissement. Donc, si on veut vraiment faire du business, ce n’est pas là-dedans qu’il faut investir, il y a toute une série de garde-fous qui permettent d’éviter une recherche effrénée du profit et d’en rester aux fondamentaux de la coopérative.

Une coopérative est donc vraiment une entreprise, mais une entreprise qui a un modèle économique social de gouvernance différent d’une entreprise classique. "Oui, c’est très clair, on est une entreprise, assure Hadrien Velge. On a aussi un projet social et environnemental. L’idée c’est vraiment de récupérer des déchets organiques bruxellois et de les transformer en alimentation saine à Bruxelles. Donc ça, c’est notre objet principal. Maintenant, la rentabilité fait partie intégrante de notre mission, en tout cas de notre besoin pour grandir et pour survivre. Donc, la rentabilité est clairement un critère important pour nous, et donc oui, on est une entreprise normale qui doit gagner de l’argent et qui doit faire vivre des travailleurs, etc."

Les 25.000 coopératives de Belgique créent toutes ensemble 5% de la richesse du pays, 5% du produit intérieur brut, cela crée donc de l’activité et des emplois.