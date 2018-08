Les conséquences de la crise monétaire turque en Europe, "rien d'alarmant"

La Turquie s’enfonce dans cette crise monétaire. Leur monnaie, la livre, continue de dégringoler. Mardi matin, un livre turque valait 14 cents de dollar, c’est quasiment deux fois moins qu’il y a six mois, au début de l’année. En cause, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Turquie et les nouvelles taxes douanières.

Ce signe d’instabilité a fait une onde de choc dans le monde entier. En Europe et aux États-Unis, les Bourses ont fini dans le rouge lundi soir, et en Asie aussi. Les investisseurs craignent une contagion de la crise turque en Europe, qui a de nombreux rapports économiques avec la Turquie.

La Turquie est un pays qui s’est fort développé ces dernières années, ils ont construit des routes, des villes, des universités, mais pour ça, ils ont dû beaucoup emprunter aux banques européennes, notamment parce qu’ils n’avaient pas en interne l’épargne nécessaire pour ça.

Les banques belges exposées à hauteur de 21 milliards d’euros

Les entreprises aussi ont elles aussi investit ces 10-15 dernières années, parce que cette croissance turque assez forte attire. Aujourd'hui, nos banques ont pas mal de dettes à récupérer en Turquie et si leur monnaie s’effondre, si ce pays rentre en crise, ça inquiète pour la santé de nos propres banques.

Pour Roland Gillet, professeur de finance à l’ULB et à la Sorbonne à Paris, c’est un peu la cerise sur le gâteau dans un contexte international qui est déjà bien instable. "Comme on est dans un climat pour le moment où la confiance joue un rôle très important, ça joue toujours un rôle important la confiance, mais ici encore plus étant donné les tarifs douaniers qui sont remis en place pour éventuellement régler des problèmes également parfois politiques, c’est vrai que de voir actuellement la livre turque qui pose problème dans les bilans de certaines banques, ça n’arrange rien sur la solvabilité perçue pour certains autres pays, comme l’Italie."

Côté belge, les banques sont exposées à hauteur de 21 milliards d’euros. On parle en particulier de la BNP Paribas Fortis et d’ING aussi, mais en moindre mesure.

Rien d'alarmant

Mais pour l'instant, rien d'alarmant. L’euro est passé de 1,16 dollar à 1,14 dollar ces derniers jours. Mais ce n’est pas tellement l’euro qui a diminué, c’est plutôt le dollar qui a augmenté parce qu’il sert souvent de valeur refuge, c’est une monnaie forte, une monnaie internationale forte qui sert souvent de valeur refuge dans ces circonstances.

"D’abord, les mouvements sur les devises, et notamment contre l’euro-dollar, sont de faible ampleur parce qu’on a baissé de 2% en tous les cas au moment où la livre turque a baissé le plus fort. Donc, il faut d’abord dire ça. Ensuite, on voit qu’aujourd’hui il y a un phénomène de rattrapage et c’est vrai que dans ces moments-là, le côté " éventuelle contagion " — parce qu’on ne sait pas s’il y aura contagion — par rapport à des pays comme l’Italie, où on sait que les banques sont relativement fragilisées étant donné les montants de crédit qu’ils ont, tire effectivement un peu vers le bas l’euro. Mais je répète encore une fois, loin de dire qu’il y a une crise."

L’Italie est donc particulièrement exposée, mais il n’y a pas qu’elle. Hors d’Europe, les monnaies brésiliennes, mexicaines et d’Afrique du Sud ont toutes chuté ces dernières heures, tous ces pays qui ont à peu près le même profil que la Turquie, des économies qui sont en pleine croissance, mais qui sont assez tributaires des capitaux étrangers.