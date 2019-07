Les catastrophes naturelles ont causé pour 42 milliards de dollars de dégâts en six mois

Mozambique et Zimbabwe : un millier de morts après un cyclone - JT 13h - 19/03/2019 Situation critique au Mozambique et au Zimbabwe. Un cyclone a balayé les 2 pays. Il a détruit des routes, des ponts, des maisons. Certaines villes ont été détruites quasi entièrement. Et le bilan ne cesse de s'alourdir. On parle de plus de 1000 morts rien qu'au Mozambique. Les images sont impressionnantes.