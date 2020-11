Les cas de fraude à la demande d'aide financière urgente d'un soi-disant proche explosent

Les cas de fraude à la demande d’aide financière urgente d’un soi-disant proche ont "explosé" depuis le milieu de l’année, alerte lundi Febelfin, la fédération du secteur financier et bancaire. Comme souvent, les personnes âgées sont principalement ciblées.

La fédération rappelle de ne jamais transférer d’argent sans en avoir parlé (de vive voix) avec le parent ou l’ami concerné. "Appelez-le sur un numéro que vous connaissez et vérifiez si la demande d’aide est réelle", conseille-t-elle. Elle constate en outre que la technique s’est étendue depuis le deuxième confinement, probablement parce que nous utilisons plus souvent les médias sociaux pour rester en contact avec nos proches.

"Les fraudeurs se donnent beaucoup de mal pour que tout semble crédible. Il est même possible que leur message d’approche soit envoyé au départ d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone portable connus. Les fraudeurs peuvent parfois pirater l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone portable existant d’un proche", prévient l’organisation.

Febelfin rappelle enfin qu’il est important de signaler toute tentative de fraude auprès de la banque, en lui envoyant le plus rapidement possible le message de l’escroc contenant le lien de paiement ou le numéro IBAN. Si la fraude a déjà eu lieu, Febelfin appelle les victimes à avertir immédiatement Card Stop (070/344.344), contacter leur banque et déposer plainte auprès de la police.