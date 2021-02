Les Belges produisent beaucoup moins de déchets que la moyenne européenne

Demain et après : citoyens zéro déchets - JT 19h30 - 29/04/2017 Combien de sacs poubelles sortez-vous chaque mois, sur votre trottoir ? Vous me direz peut-être 3, 4, 5, peut-être plus, en fonction de la taille de votre ménage. Mais ça c'était avant le passage de la vague "zéro déchets", ceux qui se sont laissés convaincre par cette nouvelle façon de consommer, parviennent à ne sortir que quelques sacs par an. Alors, le zéro déchets comment ça fonctionne ? La réponse dans notre séquence "Demain et après"