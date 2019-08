Les Belges prennent en moyenne 22 minutes de pause à midi

22 minutes pour avaler un sandwich ou un repas sur le pouce. C’est peu, et pourtant, c’est en moyenne le temps que prennent les travailleurs pour faire leur pause repas. Le temps de midi est un droit dans législation belge, mais à en croire une étude du site d’emploi StepStone, les travailleurs belges ont tendance à l’expédier.

En réalité, les travailleurs ont droit en moyenne à 40 minutes par jour de pause repas. Alors pourquoi se précipitent-ils ? D’après Virginie Nazon, directrice marketing de StepStone, c’est avant tout à cause de la surcharge de travail : "Mais il faut se dire que parfois, c’est plus un sentiment de surcharge qu’une réalité. C’est la volonté de le faire sans nécessairement être poussé par l’employeur".

Pression délibérée ou pas, 58% des travailleurs belges ne prennent pas l’intégralité de leur pause repas le midi, laquelle n’est généralement pas rémunérée d’ailleurs. Autrement dit, s’ils ne prennent pas intégralement cette pause déjeuner, ils travaillent gratuitement pour l’entreprise. StepStone a calculé le manque à gagner de ce travail non rémunéré : il représente 44 000 euros net par personne en moyenne sur l’ensemble d’une carrière.

"Faux avantage" pour les patrons

A première vue, cette situation est avantageuse pour les employeurs. Mais la réalité est parfois plus complexe, comme l’explique Virginie Nazon : " Il y a des conséquences qui, elles, ne sont pas nécessairement favorables aux entreprises, comme le stress et le burn-out notamment. La productivité d’une journée dans laquelle la pause déjeuner est entièrement prise et dans laquelle l’employé se sent en bonne santé, relaxé et requinqué par sa pause déjeuner ne sera que meilleure. C’est donc un avantage pour tout le monde, un bénéfice pour tout le monde, pour l’employeur et pour l’employé, de prendre cette pause déjeuner".

Certaines entreprises vont même plus loin dans la recherche du bien-être de leurs employés. "Certaines proposent des cours de yoga et différents cours de sport sur la pause du midi, témoigne Virginie Nazon. On sent donc, de manière directe et indirecte, que les employeurs encouragent de plus en plus leurs employés à vraiment prendre une pause sur le temps de table. Je dirais donc que la tendance de fond est plutôt positive dans cette direction".