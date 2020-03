Les Belges ont dépensé 11,46 milliards d'euros en ligne en 2019, un record

Les Belges ont dépensé 11,46 milliards d'euros en ligne l'année dernière, soit 900 millions d'euros de plus qu'en 2018 (+8%), indique jeudi BeCommerce, l'association belge des boutiques en ligne et des entreprises de vente à distance. Il s'agit d'un nouveau record pour le commerce électronique en Belgique. Selon le "BeCommerce Market Monitor", qui dresse un tableau du marché de consommation total de l'e-commerce, les Belges ont dépensé en moyenne 1.363 euros en ligne chacun. Neuf Belges sur dix de plus de 15 ans ont fait un achat sur internet l'année dernière.

"L'e-commerce est plus que jamais le moteur de la croissance du commerce de détail en Belgique: environ 50% de la croissance est due aux ventes en ligne", remarque Sofie Geeroms, managing director de BeCommerce. "Les Belges font donc plus souvent leurs achats en ligne: en 2019, nos compatriotes ont acheté en moyenne 13,4 fois sur internet, ce qui représente un total de 112,9 millions d'achats."

La catégorie voyages en avion et logement reste la plus populaire des dépenses en ligne, devant les billets d'attractions et d'événements ainsi que les voyages en forfait. La catégorie santé & beauté a elle progressé de 25% en 2019. Les habitudes d'achat sont toutefois différentes selon les régions. Les dépenses en ligne ont uniquement augmenté en Flandre l'année dernière (+11%), alors qu'elles ont diminué de 2% en Belgique francophone.

L'utilisation du smartphone a par ailleurs particulièrement augmenté parmi les moyens de paiement (54% par rapport à 2018). D'après les résultats de BeCommerce, un Belge sur trois (36%) a utilisé son téléphone portable pour au moins un achat en ligne l'année dernière.