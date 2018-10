Les Belges disposent de plus de 80 milliards en réserves de pensions complémentaires

Les réserves de pension complémentaire que détenaient début 2018 3,68 millions de personnes se sont établies à plus de 80 milliards d'euros, selon les chiffres publiés mardi par Sigedis, une ASBL qui gère les données liées aux carrières pour la sécurité sociale.

Ces chiffres représentent la situation au 1er janvier dernier. Début 2017, la somme de toutes les réserves de pension amassée par les salariés et les indépendants, via ce qu'on appelle le second pilier des pensions, atteignait 76 milliards d'euros. La hausse est donc de plus de 5% en un an de temps.

Ces pensions complémentaires ou assurances-groupes peuvent être constituées via l'employeur. Les indépendants peuvent également épargner pour leurs vieux jours.

Les nouvelles données peuvent désormais être consultées sur le site fédéral mypension.be.