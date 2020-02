Les Belges dépensent en moyenne près de 60 euros par mois sur des sites de seconde main.

Les Belges dépensent en moyenne 58 euros par mois sur des plateformes en ligne d’achat, de vente et d’échange entre particuliers, selon une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1000 Belges pour le compte de la société Mondial Relay, spécialisée dans la livraison de colis.

Les hommes, qui achètent plus volontiers des produits informatiques et télécoms, ainsi que du matériel de bricolage et de jardinage, dont le coût moyen est plus élevé, dépensent davantage que les femmes, qui acquièrent plutôt des vêtements (59%), des livres (38%) et des chaussures (30%). Les Bruxellois et les Wallons dépensent en moyenne plus que les Flamands (59 euros contre 52 euros).

En outre, 38% des Belges achètent au moins une fois par mois sur des plateformes en ligne de particulier à particulier. La tranche d’âge la plus importante parmi les acheteurs réguliers est celle des 18-34 ans. Les plateformes les plus populaires sont, selon les personnes sondées, 2e main, Facebook, Vinted et Ebay.