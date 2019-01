Les Belges, 4e acquéreurs européens de biens immobiliers en Espagne

Les Belges sont les quatrièmes acquéreurs européens de biens immobiliers en Espagne après les Britanniques, Allemands et Français. Plus de quatre Belges sur 10 (41%) qui décident d'acheter une résidence secondaire le font en Espagne, selon Z-Yachting & Golf Estates, spécialiste immobilier basé en Espagne. Le choix de l'Espagne se justifie par le climat clément, la qualité de vie et les prix compétitifs.

Selon les statistiques officielles des bureaux d'enregistrement espagnols, 3915 Belges ont acheté en 2017 un pied-à-terre en Espagne. C'est près de 50% en plus qu'en 2013.

"Les retraités ne sont pas les seuls à y investir. De plus en plus de trentenaires et de quadragénaires y passent leurs vacances et louent leur bien pendant le reste de l'année", souligne Z-Yachting & Golf Estates.

La Costa Blanca est l'une des régions privilégiées par les acheteurs belges.