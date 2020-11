Les baskets Lidl sont de retour, les stocks sont déjà épuisés : les raisons d'un phénomène

La basket Lidl est devenue un phénomène imprévisible… ou presque. Tout commence, en 2019, par une petite blague. Le 1er avril, la maison mère allemande du hard-discounter annonce la mise en vente d’une paire de baskets. Bleue, jaune et rouge, elle affiche le logo de l’enseigne et un aspect revival années 80.

Lidl ne peut décemment pas oublier les malchanceux. Le 1er juillet, en Belgique (et uniquement chez nous), place à la nouvelle phase de la stratégie marketing. Cette fois, les baskets se retrouvent en rayon, en édition limitée.

Le prix, 12,99 euros, n’est rien comparé à celui d’une paire signée par les pros du secteur comme Nike, Adidas, Puma ou Asics. Accessible, comme le reste des collections hommes/femmes "Livergy", "Esmara" et "Crivit" spécialement conçue pour l’occasion. Car Lidl n’a pas produit que des baskets mais aussi des mules, des chaussettes, des t-shirts…

Deviens le coolest kid in town grâce à ces sneakers

Dans sa communication digitale, Lidl renforce le côté exclusif de ses gammes. "Deviens le coolest kid in town grâce à ces sneakers", "Offrez-vous un must have Lidl" sont les slogans choisis pour appâter le client circonspect. La basket est plus qu’un accessoire pour pratiquer un sport, c’est un élément de mode incontournable de nos jours.

Ne manquent plus que des influenceurs pour créer LA tendance du moment. L’ancien footballeur Djibril Cissé (Olympique de Marseille, Liverpool…), fondu de marques de luxe et de coupes de cheveux déconcertantes, poste une photo sur les réseaux sociaux à l’opposé de son image. Le joueur a gagné des millions lors de sa carrière mais n’oublie pas son enfance difficile, privé de papa : "Ne jamais oublier où maman faisait les courses", écrit-il en tenant une paire de Lidl. L’enseigne n’en demandait pas tant.