Les baskets bousculent le secteur de la chaussure

Cela fait maintenant quelques années que la basket a refait son apparition dans vos armoires. Elle est redevenue un accessoire indispensable et elle se met avec absolument tout, autant chez la femme, que chez les hommes et chez les enfants. Tous ont craqué pour sa simplicité et son confort au point de bousculer le marché de la chaussure classique. En France, certaines enseignes de chaussures ont d'ailleurs fermé.

45 milliards d'euros par an, c'est la valeur estimée des ventes mondiales de baskets. Un marché qui ne cesse de prendre de l'ampleur, même si la chaussure garde ses adeptes.

Les baskets plaisent aux jeunes, mais plus uniquement car la gamme s'est considérablement élargie et s'est adapté à tous les âges. Depuis quelques années, cet accessoire prend une place importante dans les rayons.

La basket grignote de plus en plus des parts de marché aux chaussures classiques. En France, l'an dernier, les ventes des modèles sport ont grimpé de 4% alors que les chaussures en cuir ont dégringolé de 5%. Seul le marché féminin semble résister, les chaussures de ville représentent encore 72% du chiffre d'affaires..

En attendant la prochaine mode, tout le monde suit le mouvement, à commencer par les marques de luxe qui mettent cette année encore les baskets à l'honneur.