Les banques ferment quatre jours pour le week-end de Pâques

Les banques belges seront fermées du vendredi 30 mars au lundi 2 avril à l'occasion du week-end de Pâques, a indiqué vendredi la fédération des banques Febelfin. Les services de paiement électronique resteront en revanche accessibles.

Il sera ainsi toujours possible d'effectuer des opérations de banque en ligne et mobile, de payer par carte et d'effectuer des opérations aux distributeurs automatiques. Febelfin conseille toutefois aux consommateurs de planifier leurs virements à temps, puisqu'aucun paiement ne sera traité durant les quatre jours.

"Dans certains cas, cela pourra impliquer que si vous effectuez votre virement le jeudi 29 mars (dans le courant de la journée), votre bénéficiaire ne recevra ce paiement que le mardi 3 avril", détaille Febelfin.