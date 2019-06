Les banques belges trop exposées au marché immobilier?

Dans son rapport sur la stabilité du secteur financier, la Banque Nationale de Belgique appelle les banques belges à plus de prudence. Elle souligne que le secteur est sain et robuste dans notre pays, mais que les banques belges sont toutefois fortement exposées au marché immobilier.

La Banque Nationale suit avec attention l’exposition du secteur au marché immobilier qui a pris du poids dans le bilan des banques. En même pas 20 ans, l’encours total des crédits hypothécaires en Belgique a quadruplé pour atteindre aujourd’hui 200 milliards d’euros. En 2018, un quart de l’ensemble de leurs actifs concernait l’immobilier et la croissance des crédits en général continue de s’accélérer, bien plus d’ailleurs que la croissance économique.

Ce constat s'explique par l'augmentation des emprunts mais aussi des montants empruntés qui sont de plus en plus élevés. Concernant ce dernier facteur, la Banque Nationale rappelle que le prix des logements a doublé en Belgique depuis l’an 2000. Le rétrécissement de la taille du ménage moyen augmente, le besoin en habitation, en appartement en particulier, la fiscalité immobilière belge a aussi poussé les prix à la hausse et notre pays n’a — il faut le rappeler — pas connu de crise immobilière, pas de chute de prix depuis plusieurs dizaines d’années.

Risque d'instabilité

Concernant l’accélération du nombre de crédits, il y a le contexte général des taux d’intérêt qui sont bas, l’accroissement de la population, mais aussi la concurrence que se livrent les banques belges, en particulier dans ce segment des crédits. Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale s'en explique. "On voit aussi que les marges que font les banques sur les crédits hypothécaires sont devenues fort faibles. D’ailleurs, les banques elles-mêmes disent : " oui, nos marges sont trop faibles ". Notre message est alors très simple : si vos marges sont trop faibles, il faut les augmenter. Il y a aussi ce problème de la quotité. Il y a beaucoup de prêts hypothécaires qui sont faits pour une valeur de plus de 90% de la valeur du bien ; c’est aussi un point d’attention que nous discutons avec les banques".

Les banques ont ainsi voulu compenser des marges faibles, dues aux faibles taux d’intérêt, par plus de volume et de quantité de crédits. Si cela semble être une bonne nouvelle pour les investisseurs, le risque est réel. Car si l'un des paramètres du marché immobilier évolue, la valeur des biens peut chuter brusquement et cela peut peser sur la rentabilité des banques, voire mener à une certaine instabilité du secteur.

"Ce qu’on a vu par exemple aux Pays-Bas, c’est qu’au final quand il y a eu un retournement du marché hypothécaire, les prix des maisons se sont effondrés avec la crise, les gens ont eu à cœur de rembourser leur crédit hypothécaire", explique Pierre Wunsch. "Il y a donc eu peu de défauts, mais les gens ont dû couper dans leur consommation et ça a eu un impact sur la croissance économique dans son ensemble. C’est donc ce que l’on veut essayer de prévenir en faisant passer les messages à temps, mais aussi en forçant les banques à prévoir des coussins supplémentaires, mais aussi à faire attention de ne pas trop assouplir leurs conditions de crédit".

Pour pallier à cela, la Banque Nationale est en discussion avec le gouvernement fédéral afin de décider s’il faut ou non activer un coussin supplémentaire, une obligation supplémentaire de fonds propres pour les banques, qui s’élèverait à 0,5% de l’ensemble de tous les crédits octroyés en Belgique.