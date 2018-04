Les augmentations salariales deux fois plus élevées si elles avaient suivi la productivité

Au cours des 16 dernières années (2000-2016), les augmentations salariales auraient été deux fois plus élevées en Belgique si elles avaient suivi la productivité, selon des chiffres de l'Institut syndical européen (ETUI) et la Confédération européenne des syndicats (CES).En Europe, les augmentations de salaire, si elles avaient suivi l'évolution de la productivité, auraient dû être quatre fois plus élevées.

"C'est une théorie économique standard qui veut que les augmentations salariales suivent les augmentations de productivité. Pourtant, en Europe, la productivité a progressé bien plus que les salaire", estime la CES.

"Les salaires sont à la traîne depuis des années", note Esther Lynch, secrétaire confédérale de la CES. "Les travailleurs ne reçoivent pas une juste part de la valeur qu'ils produisent. L'important écart entre les gains de productivité et l'évolution des rémunérations illustre clairement la nécessité d'augmentations salariales pour les travailleurs dans l'ensemble de l'UE."