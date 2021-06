Les assurances en font-elles assez pour les indépendants malmenés par la pandémie ? Le SNI n’exclut pas une action en justice

Le SNI estime que le secteur n’en fait pas assez pour les indépendants malmenés par un an et demi de pandémie. Assuralia se défend : si aucune mesure globale n’a été prise, cent mille courriers ont bien été envoyés et des contacts ont eu lieu. Nous sommes obligés d’agir "au cas par cas", soutient le secteur des assurances.

Les assurances en font-elles assez pour les indépendants malmenés par la pandémie ? Photo d'illustation © Getty Images

Assuralia oppose ses arguments, notamment sur l’assurance responsabilité civile (RC) professionnelle, cette assurance qui couvre les frais de défense en cas de plainte ou les indemnisations de dommages qui doivent être payés. "Les RC professionnelles se sont adaptées automatiquement à la situation, à la masse salariale", précise la porte-parole d’Assuralia, Barbara Van Speybroeck. "La prime est réduite à la fin de l’année sur base de la masse salariale (de l’activité, ndlr). Autrement dit", conclut-elle, "les accidents de travail et les RC sont adaptés automatiquement en fin d’année et la prime est alors réduite. L’effet est différé ; ça se passe toujours ainsi".

Mais cet ajustement a posteriori ne satisfait pas les indépendants qui ont vu leurs rentrées financières fondre comme neige au soleil… sans délai. "Nous demandons une simplification des procédures et de la rapidité", enchaîne le secrétaire général du SNI, Christophe Wambersie. "On connaît les secteurs touchés par cette crise ; ils ont été systématiquement fermés. Pourquoi ne pas dire : 'on réduit votre facture de x pourcent et on évalue ensuite au cas par cas. Par exemple dans l’Horeca, si certains ont continué à percevoir de l’argent via des livraisons à domicile. Les assureurs doivent être à l’écoute de leurs clients qui eux, sont en difficulté maintenant. Derrière tout ça, y a-t-il une manœuvre pour faire en sorte que le moins de monde soit indemnisé ? Vraisemblablement. Mais on a bien l’intention de relancer le dossier".