Les antiquités, un investissement… surtout pour le plaisir

La BRAFA, la foire d’art et d’antiquités de Bruxelles, ouvre ses portes ce WE. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus. Certains sont là pour le plaisir, par curiosité mais aussi pour faire des affaires. « Ça fait 30 ans que je fais ce métier et je constate, au fil des ans, de plus en plus d’intérêt de la part du public pour les antiquités de la part de petits, de moyens et de gros investisseurs, explique Dominique de Villegas commissaire-priseur de l’Hôtel de vente Horta à Bruxelles. […] Quand on a déjà un bien immobilier, quand on a un petit portefeuille d’actions et qu’on est déçu par le rendement, on se tourne assez naturellement vers l’art et les antiquités ».

Bon placement… à condition d’avoir une grosse mise de départ

Dans les foires, chez les antiquaires ou dans les salles de vente, on peut acheter de l’argenterie, une huile sur toile, une lampe pour quelques dizaines ou quelques centaines d’euros, mais dans ce cas, il ne faut pas espérer faire de plus-value, à moins d’avoir le nez très fin… ou un coup de chance. « Les gens qui viennent me voir avec 300, 400, 1000€, je vais plutôt leur conseiller d’acheter avec leur cœur, pour le plaisir, explique Dominique de Villegas, sinon, ils risquent d’être déçus le jour où ils revendent. Dans cette fourchette de prix, le retour sur investissements c’est le plaisir de profiter de son objet tous les jours dans sa maison. Maintenant si quelqu’un vient avec un budget plus important, disons 10.000 euros, là, on va pouvoir lui conseiller une pièce avec une signature plus connue et dont on sait que la valeur a de bonne chance d’augmenter avec le temps ».

Plus chère est la pièce au départ, au plus son potentiel de plus-value est grand. Une huile sur toile inconnue, un meuble ou un vase ordinaire ont très peu de chance de prendre de la valeur avec le temps, ce sera même souvent le contraire. A l’inverse, une œuvre reconnue dans le milieu pourra prendre de la valeur « mais les personnes qui réfléchissent seulement en ces termes le font uniquement pour gagner de l’argent, souvent ils mettent leur bien dans un coffre-fort, c’est une autre démarche que celle du collectionneur ou de l’amateur de belles choses ».

Bijoux, peinture, sculpture… les valeurs sûres

Il y a une série d’objets qui conservent leur valeur de manière assez stable dans le temps : Les bijoux, les peintures, en particulier les représentations de femmes, d’enfants et d’animaux, et les sculptures, en bronze surtout. A l’inverse, les tapis, les meubles, les lustres ont moins la cote qu’avant.

Quel que soit le type d’objet convoité, la motivation (plaisir ou placement financier), la somme consacrée, si vous n’êtes pas fin connaisseur du marché, il est recommandé de se faire conseiller par un professionnel pour éviter les copies et les arnaques. Quand il existe, il est conseillé de demander un certificat ou une facture.