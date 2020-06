Les aides des microcrédits pour sortir la tête de l'eau mais pas pour se maintenir à flot

Qu’est-ce donc les microcrédits ? Ce sont des crédits de relatives petites sommes empruntés à des sociétés privées pour monter son entreprise. Des crédits de "l’entreprenariat populaire", explique Emmanuel Legras, le patron de microStart. Cela permet à des personnes qui ne pourraient pas avoir accès à l’emprunt en raison de faibles revenus de se lancer. C’est le cas par exemple des chômeurs. Pendant la crise sanitaire, ils sont nombreux, faute de revenus suffisants, à ne pas avoir pu obtenir des aides de l’Etat. Là, encore des organismes de microcrédits comme l’entreprise microStart ont tenté de palier à un manque, au plus urgent. Mais ce n’est pas suffisant.

Confinement, le cran d’arrêt

Les entreprises de mcrocrédits financent ce qu’Emmanuel Legras appelle " l’entreprenariat populaire ". Autrement dit, de petits commerces tels que "des night shops, des petites épiceries de quartier, de village, les services à la personne, donc tout ce qui va être coiffeurs, etc", indique le patron de microStart. Des commerces qui ont subi de plein de fouets le confinement. Emmanuel Legras estime, en effet, que 70% des micro-entreprises clients dans son institution se sont retrouvés complètement à l’arrêt pendant cette période.

Jeune entreprise, faibles revenus, pas d’aides

C’est le cas par exemple d’un marchand ambulant de Liège. Emmanuel Legras explique que l’homme ayant commencé son activité en juillet 2017, il ne dégageait pas encore assez de revenus. Or, "pour accéder aux aides on demande à des micro-entrepreneurs de montrer des chiffres sur deux ou trois ans d’activité, qu’on leur demande de montrer qu’ils ont bien payé des cotisations, alors que s’ils génèrent un faible niveau de chiffre d’affaires, qui leur permet déjà de générer un revenu pour eux, mais que ce niveau de chiffre d’affaires ne justifie pas le paiement de cotisations sociales, ils n’ont pas la capacité de prouver qu’ils les payent, puisqu’ils n’ont pas à les payer. Et ces personnes-là sont donc inéligibles aux aides ".

Gérer l’urgence, et après ?

C’est donc l’institution qui à gérer l’urgence pendant cette période. D’abord avec "un prêt à 0% jusqu’à 1000 euros en complément d’un microcrédit de 2000 euros", détaille le patron de microStart. Et d’ajouter, "on a donc déboursé en 48 heures, 72 heures maximum, des petites sommes de 3000 euros pour couvrir les besoins de trésorerie immédiats et urgents de ces micro-entreprises". Emmanuel Legras indique que 80% des clients de l’institution ont bénéficié de ces reports.

Mais selon lui, non seulement ce n’est pas suffisant mais si ces entreprises font faillite, les pertes d’emplois pourraient donc coûter bien plus cher qu’une aide de l’Etat avant que cela ne soit trop tard. "Il s’agit de maintenir des emplois", dit-il. Il insiste, "aujourd’hui, attribuer à un micro-entrepreneur une prime de 4000 euros pour pouvoir se relancer coûtera toujours moins cher qu’une personne qui va tomber en faillite et qui va revenir soit aux allocations-chômage, Actiris, Forem, VDAB, soit au CPAS avec le revenu d’insertion. Aujourd’hui, un demandeur d’emploi ou une personne allocataire du CPAS, c’est entre 50.000 et 70.000 euros par an pour la collectivité ".