Les agriculteurs ont bénéficié d'un prix du lait en hausse de 31% l'an dernier

La problématique récurrente du prix du lait s'est moins fait ressentir l'an dernier. Les agriculteurs ont en effet reçu, en 2017, 36,9 euros pour 100 litres de lait, soit une augmentation de 31% par rapport à 2016, a indiqué vendredi la Confédération belge de l'industrie laitière (CBL) à l'issue de son assemblée générale annuelle. A deux années près, il s'agit du prix du lait le plus élevé ces 10 dernières années.

Dynamisme dans l'industrie laitière

L'an dernier, le secteur a engrangé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros, soit 10% de plus que l'année précédente. Le nombre de travailleurs (plus de 5.800 personnes) a augmenté également avec une hausse de près de 2%. Les exportations ont atteint à 3,312 milliards d'euros (+22,6%). 60% du chiffre d'affaires est donc réalisé à l'export.

"On observe un réel dynamisme dans notre industrie laitière! Sur cinq ans, les producteurs laitiers ont produit pas moins de 18% de lait en plus", s'est réjouit Luc Van Impe, président de la CBL.

La Belgique a produit pour la première fois plus de 100.000 tonnes de fromage, dont deux tiers de mozzarella. "En Belgique, la méthode de production et la qualité de notre mozzarella est dans le top 3, nous avons très bonne réputation et nous exportons beaucoup", a souligné Renaat Debergh, administrateur délégué de la CBL.

Si la rentabilité a été bonne, la confédération reste prudente et parle d'un optimisme modéré pour 2018, bien que le marché laitier a évolué "de façon nettement positive ces dernières semaines".

La CBL représente 98% de la collecte de lait en Belgique et réalise 95% du chiffre d'affaires de l'industrie laitière.