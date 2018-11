Les actionnaires se sont-ils enrichis aux dépens des travailleurs ?

A gauche, surtout côté syndical, l’argument revient souvent. Ces dernières années, la création de richesse a été largement captée par le capital aux dépens du travail. Mais la FEB, la Fédération des Entreprises de Belgique, a fait ses petits calculs. Entre 1995 et 2017, la part salariale dans le PIB a bel et bien baissé de 3,5%. Mais pas nécessairement au profit des seuls actionnaires. La FEB conclut qu’une bonne partie est allée en investissements dans les entreprises ou en impôts.

Bref, les actionnaires n’auraient pas pompé le PIB. Le capital aurait profité aux investissements privés et au trésor public. Côté syndical et à la FGTB, on ne partage pas ce constat.

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mercredi 21 novembre dès 12h30, sur La Première, Carole Dembour, économiste à la FEB et Lars Vande Keybus, membre du service d'études de la FGTB.