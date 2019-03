Les acteurs de l'e-commerce investissent de plus en plus dans les magasins physiques

Deux acteurs de l'e-commerce - l'américain Amazon et le néerlandais Coolblue - vont prochainement ouvrir de nouveaux magasins physiques. Une tendance grandissante pour répondre à un objectif: être présent partout.

Amazon possède déjà des points de vente physiques. Mais le géant de l'e-commerce prévoit d'investir davantage le secteur de l'épicerie. Plusieurs douzaines de magasins devraient ouvrir leurs portes à partir de la fin de cette année aux États-Unis.

Le spécialiste néerlandais de l'électroménager Coolblue suit la même tendance. L'entreprise possède déjà 6 magasins aux Pays-Bas et trois en Flandre. Elle a annoncé début du mois l'ouverture prochaine d'un nouveau point de vente à Bruxelles et prévoit également de s'installer à Liège et Charleroi.

Ces acteurs jouent sur la complémentarité, comme l'explique Nicolas Van Zeebroeck, professeur d’économie et de stratégie digitale à Solvay: "On a longtemps opposé le commerce électronique au commerce physique en disant: c'est l'un ou c'est l'autre. On s'est ensuite aperçu avec l'expérience que c'est la complémentarité des deux qui marche vraiment. Avoir toujours accès au canal le plus pratique en fonction de ses besoins du moment. On a parfois envie de quelque chose que l'on doit pouvoir acheter facilement, sans bouger de chez soi et le commerce électronique est parfait pour ça. Mais parfois, on a envie d'avoir le truc tout de suite ou d'avoir un conseil personnalisé et là, on est content d'avoir un magasin physique."

Avantage néanmoins pour les acteurs de l'e-commerce. Passer de la livraison à l'unité à la fourniture par dizaines en magasin est en effet plus facile que l'inverse.