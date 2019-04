Les accidents de travail en hausse chez les jeunes

Les accidents de travail en baisse, sauf chez les jeunes - © Tous droits réservés

Le journal de l'éco - Les jeunes plus touchés par les accidents de travail - 29/04/2019 Les jeunes de 21 à 30 ans sont de plus en plus concernés par les accidents de travail. Les raisons : pas assez de formation et trop accros aux réseaux sociaux.