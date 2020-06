Les 18-35 ans ont beaucoup boursicoté pendant le confinement

La crise du Coronavirus et le confinement ont donné aux Belges des envies de boursicotage. Aux investisseurs habituels se sont joints des plus jeunes, dans la catégorie 18-35 ans qui ont vu, surtout en mars 2020, l’occasion d’investir en Bourse, les cours des actions ayant chuté. Ces " jeunes investisseurs " ont acheté environ 10 fois plus d’actions par semaine qu’avant le déclenchement de la crise du Coronavirus, comme le révèle une enquête de la FSMA, le gendarme belge des marchés financiers.

Plus de montants investis, plus de transactions, plus d’investisseurs

Le constat était déjà établi en mai dernier, dans différents pays, le confinement et la crise du Coronavirus ont donné des idées d’investissements en bourse à beaucoup. Les grandes plateformes de trading américaines ont vu le nombre de nouveaux comptes augmenter de 170% au premier trimestre. En France, 150.000 nouveaux investisseurs particuliers ont fait leurs premiers pas en bourse à la même période.

En Belgique, la tendance a été la même. " On a constaté l’arrivée de beaucoup d’investisseurs jeunes, des investisseurs peu habitués à ce type de transaction ", explique-t-on à la FMSA. " Il y a davantage de négociations d’actions pendant la crise du Coronavirus qu’avant. Il s’agit principalement de transactions à l’achat. Des gens se sont dit que c’était l’occasion de faire de bonnes affaires. Cela a été le cas ", selon la FSMA. Les jeunes investisseurs, âgés entre 18 et 35 ans ont été particulièrement actifs pendant la crise. Eux, qui en février ne consacraient que 2 millions par semaines aux achats en bourse en ont dépensé jusqu’à 21 millions d’euros entre le 23 et le 27 mars. Soit environ 10 fois plus.

A côté de cette tranche d’âge 18-35 ans, il faut noter aussi que les investisseurs occasionnels se sont aussi beaucoup plus mobilisés que d’habitude. Entre le 9 et le 13 mars, ils ont investi jusqu’à 30 millions d’euros alors qu’ils n’en avaient dépensé que 3 millions d’euros lors de la semaine précédant la crise.

Des chiffres qui illustrent une tendance globale : les achats et les ventes d’actions effectués par des investisseurs privés se sont accrus durant la période du Coronavirus. Les achats ont été supérieurs aux ventes. Les investisseurs privés ont acheté, toutes catégories confondues, pour un montant dépassant de 634 millions d’euros celui de leurs ventes durant cette période de crise.

L’instabilité des cours de Bourse a attiré les investisseurs

Il est quasi certain que le confinement a donné plus de temps aux investisseurs pour se tourner vers la bourse. L’existence de plusieurs plateformes de trading a aussi facilité les choses.

De plus, le fait que des cours de Bourse fluctuent rapidement d’un jour à l’autre a donné aux candidats investisseurs l’impression de faire des affaires à court terme, comme l’expliquait en mai dernier Catherine D’Hondt, professeure de Finance à la Louvain School of Management : " En plus la période de forte volatilité dans laquelle nous sommes, attire des investisseurs qui ont une aversion au risque plus faible, et qui sont à la recherche de la bonne affaire à court terme", note Catherine D’Hondt, professeure de Finance à la Louvain School of Management.

Cette spécialiste du comportement des investisseurs soulignait deux avantages que revêtent ces plateformes : "le premier, c’est un accès étendu à toute une série d’informations : analyses, recommandations d’analystes, etc.… Le second, c’est la flexibilité, la possibilité d’acheter et de vendre à tout moment", deux avantages qui ont probablement facilité l’arrivée d’investisseurs néophytes.