Les 176 licenciements en Belgique seront évités, mais Ryanair a "forcé une diminution de salaire"

Bonne nouvelle sur le front de l'emploi : un protocole d'accord a été trouvé entre Ryanair et les syndicats. La compagnie irlandaise renonce au licenciement de 176 travailleurs. "C'est une victoire pour l'emploi" réagit Didier Lebbe, qui a mené ces négociations pour la CNE.

C'est une victoire. On préserve l'emploi et on force Ryanair à respecter la législation