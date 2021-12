Lernout et Hauspie: six anciens administrateurs condamnés à 655 millions d'euros de dédommagement

Six anciens administrateurs de Lernout & Hauspie, dont la faillite a été déclarée en 2001, ont été condamnés vendredi par la cour d'appel de Gand à verser des dommages et intérêts pour un montant total d'environ 655 millions d'euros.

L'entreprise de technologie vocale avait fait faillite en 2001, mise en cause pour fraude et irrégularités comptables. Le 20 septembre 2010, la cour d'appel de Gand avait condamné les fondateurs Jo Lernout et Pol Hauspie à cinq ans de prison chacun, dont deux ans avec sursis.