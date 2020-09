Lego va remplacer progressivement ses emballages en plastique par du papier

Aaaah le plaisir d'ouvrir une boîte de Lego: toutes ces petites briques de différentes couleurs et forme contenues dans des sachets en plastique qui filent à la poubelle, une fois ouverts. Pas très dans l'air du temps.

Lego annonce dès lors ce 15 septembre, que, dès 2021, des emballages en papier recyclables seront testés pour contenir les briques colorées, en lieu et place des emballages plastiques.

Niels B Christiansen, le CEO de Lego, explique dans un communiqué: "Nous avons reçu de nombreuses lettres d'enfants sur l'environnement nous demandant de retirer les emballages en plastique à usage unique. Nous explorons des alternatives depuis un certain temps". Car il faut du temps, explique le groupe, pour trouver un remplaçant léger et pratique au plastique. Plusieurs prototypes ont été testés, et il semble que les sacs en papier ont ravi les testeurs, enfants et leurs parents.

Ce changement progressif d'emballage s'inscrit dans un programme plus large d'investissements vers du plus durable. Ainsi, Lego cherche également une alternative pour les célèbres briques elles-mêmes en plastique. Actuellement, 2% d'entre elles sont fabriquées à base de sucre de canne, le reste étant constituée de plastique "classique" fabriqué en majorité avec des dérivés de pétrole. Seulement 2% car cela ne concerne que quelques pièces, comme des arbres, le plastique végétal n'étant pas assez solide ou ne permettant pas de construire des briques aussi "emboîtables" que le plastique classique. En outre, ces briques végétales, si elles réduisent l'empreinte carbone de Lego, ne sont pas biodégradables. Du plastique reste du plastique.

Mais Lego pointe la solidité de ses jouets et le fait qu'ils peuvent se passer de génération en génération.