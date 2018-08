Le Venezuela impose à ses banques de tenir leurs comptes en cryptomonnaie

C’est une première mondiale, le "petro", monnaie virtuelle nationale du Venezuela servira de monnaie de référence au pays.

Une mesure prise ce lundi qui fait partie d'un plan de relance pour tenter de sortir le Venezuela de la crise économique dans laquelle il est enlisé.

Les banques publiques et privées du Venezuela doivent désormais tenir leurs comptes, fournir leurs informations en bolivars, monnaie nationale du Venezuela et en petros. Cela signifie très concrètement que les prix et les salaires seront désormais fixés dans ces deux monnaies.

Le petro, c'est une monnaie virtuelle lancée au printemps dernier par le gouvernement vénézuélien. C'est une cryptomonnaie "pétrolière". Sa valeur est d'envrion 60 dollars est indexée au pétrole, au cours du baril de brut. Une ressource dont le Venezuela tire 96% de ses revenus. Ce qui confère au petro une certaine stabilité, et c'est ça qui distingue le petro des autres cryptomonnaies, comme le bitcoin, souvent très volatiles.

Pourquoi une telle mesure ?

Pour contourner le manque de liquidités et les difficultés à se financer dues aux sanctions financières des Etats-Unis.

C’est la première fois qu’un pays adosse sa monnaie nationale sur une cryptomonnaie. Cette opération ressemble surtout à un sauve-qui-peut pour l'économie du Venezuela.

Parmi les autres mesures prises ce lundi par le Venezuela, on retrouve également, dès la rentrée, la multiplication par 34 du salaire minimum mensuel.