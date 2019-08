Le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon va nommer un curateur pour Carimat

Plusieurs sociétés créancières ont demandé mardi matin que le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon déclare la faillite des sociétés du groupe Carimat (Wauthier-Braine), à savoir Carimat Matériaux, Carimat Préfab et une société sœur UTMS SA. Les avocats des sociétés ont indiqué au tribunal que Carimat leur avait fait savoir qu’il n’enverrait pas d’avocat à l’audience, l’intention étant de faire aveu de faillite dans la journée. Le président a donc indiqué qu’il rendrait un jugement dans la journée pour nommer un curateur et un juge-commissaire.

"C’est dommage que cela finisse comme ça, mais on a joué avec les pieds des créanciers. Via UTMS, Carimat affirmait qu’elle allait essayer de trouver du capital supplémentaire pour régler ses dettes et il y a eu beaucoup de promesses et d’engagements non tenus", commentait à la sortie de l’audience l’avocat d’une des sociétés demandant la mise en faillite du vendeur de matériaux de construction.