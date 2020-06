Le travail adapté en Belgique se lance dans le commerce en ligne

La société belge Handymade, qui propose des produits fabriqués dans des entreprises de travail adapté belges, lance un site de commerce en ligne.

Les entreprises de travail adapté permettent aux personnes atteintes d'un handicap de trouver un emploi, de s’insérer dans la société et de gagner de l’autonomie grâce à leur salaire. Le secteur se lance dans le commerce en ligne depuis une dizaine de jours avec le site Handymade.

" C’est le tout début, il y a un engouement maintenant et on sent bien qu’il y a des entreprises de travail adapté qui nous contactent pour mettre des produits, ou bien celles qui sont déjà dessus augmentent le nombre de produits qu’elles veulent mettre ", explique Michael Lans, le directeur de ce site d’e-commerce Handymade.

Sac banane, masques de protection, filtres à café réutilisables ou les oblitérateurs orange de la STIB transformés en boîte à clé… les produits proposés par cette entreprise belge sont très divers.

Michael Lans conclut : " Notre but est d’essayer d’arriver en fin d’année à plus ou moins 80 produits différents. Ça doit être vraiment des produits assez uniques, fabriqués localement. On ne va pas vendre des produits que l’on peut vendre par ailleurs sur d’autres web shops à des prix qui sont largement inférieurs, parce qu’il y a une concurrence des pays low cost. "