Le traitement le plus cher du monde autorisé à la commercialisation

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (« Food and Drug Administration ») a autorisé Novartis à mettre sur le marché sa thérapie génique Zolgensma, qui traite l’atrophie musculaire spinale (AMS) chez les enfants. Le prix de ce traitement a été fixé à un niveau record de 2,215 millions de dollars (1,896 million d’euros). Le remède le plus onéreux jusqu’ici était le Luxterna, vendu à 850.000 dollars.

Critiquée quant au prix de son remède, la firme suisse Novartis annonce qu’elle va autoriser les assureurs à étaler le coût sur cinq ans. Et au cas où le traitement échouerait, les patients seraient remboursés.

D’autant que sur le long terme, ce nouveau produit s’avère plus économique et confortable que son concurrent, le Spinraza de la firme Biogen, le premier traitement de l’AMS à avoir été approuvé en 2016. Alors que le Spinraza nécessite une injection dans le canal rachidien tous les quatre mois durant toute la vie du patient (sur dix ans, le coût du traitement s’élève à plus de 4,1 millions de dollars), le Zolgensma s’applique, lui, en une seule injection.