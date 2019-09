Le tourisme durable est-il une inaccessible étoile?

Faut-il le dire, le tourisme est secteur en plein essor. Deux chiffres suffisent à le confirmer : 1,4 milliard de touristes internationaux ont voyagé en 2018 selon l’Organisation mondiale du tourisme. Soir des recettes annuelles estimées à 1700 milliards de dollars. Une industrie dont la croissance est plus rapide que celle de l’économie mondiale.

Mais ce tourisme de masse entraîne des nuisances. En particulier pour les destinations les plus populaires. Les 10 principales destinations touristiques mondiales attirent 40% des voyageurs internationaux. Avec les dérapages que cela implique.

Des bateaux de 5000 passagers

Une belle illustration de cette situation est l’essor de ces croisières emportant des milliers de touristes à Venise. Pour Alain Decrop, professeur de marketing à l’Université de Namur, malgré sa longue existence, la croisière s’est fortement popularisée au cours des deux dernières décennies, avec une massification et une tendance à l’accroissement de la taille des bateaux. " Avant, on parlait de 1000 passagers pour une taille moyenne. Maintenant, le standard est plutôt dans les 3000 passagers et il y a des mastodontes qui permettent d’accueillir 5000 passagers. Lorsque ces personnes débarquent à un seul endroit au même moment, vous imaginez le flux de touristes qui envahit tout d’un coup une ville ou un site touristique. " Cela se traduit concrètement par un impact sur la mobilité dans la ville, des nuisances sonores, des déchets, les queues devant les attractions touristiques et on en passe.

Arrêter la publicité pour ne pas attirer le touriste

Les villes les plus touchées ont été jusqu’à prendre des mesures pour tenter de limiter les nuisances. Par exemple en instaurant des taxes sur le tourisme d’un jour, comme à Venise, en limitant les locations meublées -les fameux Airbnb-, l’accès à certains sites ou même parfois en renonçant à la publicité.

Alain Decrop prend l’exemple de Bruges : " la ville a décidé de faire ce qu’on appelle du démarketing, c’est-à-dire de ne plus faire de la publicité. Bruges a par exemple décidé de ne plus faire de publicité à Bruxelles ou dans d’autres villes belges pour limiter le nombre d’excursionnistes belges qui viennent la visiter. "

Mais le tourisme durable n’est pas inaccessible pour autant. De nombreuses villes et pas mal d’attractions touristiques ont compris que trop de tourisme risque de tuer la manne touristique et tentent de réguler les pratiques. Alain Decrop cite l’exemple du Costa Rica, petit pays en Amérique centrale, qui a choisi un modèle de développement touristique misant sur la qualité plutôt que sur la quantité. Un autre modèle.