Le tour du monde de la pêche sportive grâce à une start-up belge

Créée en octobre 2017 et lancée sur le marché en juin 2018 la start-up « Fishtripr » promeut la pêche sportive (ou de loisirs) plutôt que la pêche commerciale. «Pensez plutôt à la pêche à la ligne, à la mouche, aux leurres, en étang, en rivière, en mer», précise Quentin Walravens, co-fondateur et associé de la start-up. « C’est toute destination. Nous promouvons les expériences locales tout autant que les voyages de pêche. » Et, au fond, le bonheur du pêcheur est déjà au bout de la ligne… droite d’une rue, d’un boulevard : « autour de Bruxelles, nous avons deux guides qui peuvent vous faire découvrir le street fishing sur le canal de Bruxelles-Charleroi ou dans les étangs d’Ixelles. En Ardenne, nous proposons une expérience de la pêche à la mouche, sur la Semois, sur l’Ourthe ou sur la Lesse ».

Le poisson est rejeté à l’eau, tout en veillant, à la prise, à bien le traiter : « nous apprenons la technique qui permet de respecter le poisson. »

Pêche et nature

La plate-forme totalement digitale s’adresse aux apprentis pêcheurs, tout autant qu’aux pêcheurs aguerris. La Belgique compte 80.000 affiliés (six Euros et demi le permis de pêche), pour environ 200 millions dans le monde : « nous sommes référencés dans 68 pays. Notre plate-forme propose la réservation de plus de 1.800 voyages autour de la pêche sportive. » La start-up établit des relations entre les amateurs et les professionnels connaisseurs d’une technique, mais aussi d’un endroit, de la nature locale. « J’appelle cela les nature lovers qui veulent se connecter à la nature par la pêche. Une réservation sur deux vient de non-pêcheurs, des personnes qui souhaitent se retrouver au bord de l’eau, qui ont toujours eu l’envie d’aller pêcher. »

La digitalisation

En deux phases, la start-up a levé 700.000 Euros, de quoi relever le défi de la digitalisation : « déjà pour la réservation en ligne, en élargissant l’offre au niveau mondial. Nous devons proposer les meilleures connexions entre un candidat à un voyage et un professionnel de la pêche et faire en sorte que ce professionnel soit réactif par rapport à la demande des clients. N’oublions pas que ce sont des gens de la nature, qu’ils ne sont pas digitalisés. Et c’est là qu’est le défi : digitaliser un secteur qui ne l’est pas du tout, parce que les gens n’ont pas les moyens, le temps ou les connaissances de se promouvoir en ligne ou d’utiliser les outils en ligne. » Le taux de croissance mensuelle est de 20% environ : c’est une start-up, c’est normal que nous allions vite ! Au début, on est dans la crème, c’est là que tout fonctionne bien. A nous de maintenir cette croissance dans les prochaines années ! «