Le taux et la qualité d'emplois des extra-européens restent trop faibles

Dans son rapport intitulé: "les immigrés nés en dehors de l'Union européenne sur le marché du travail en Belgique", le Conseil supérieur de l'emploi propose deux stades: celui de l'observation, celui des recommandations. Résumons l'observation générale: l'objectif politique fixé il y a sept ans n'a pas été rencontré.

Il consiste en une réduction de l'écart de taux d'emploi entre les Belges (les natifs de Belgique) et les ressortissants de nationalité extra-européenne.

L'écart est toujours de 28 à 29%.

"Les Belges? Comparativement à des pays voisins, vous êtes en retard", affirme Cécile Thoreau qui analyse les politiques d'immigration et d'intégration à l'OCDE, l'organisation de coopération et de développement économique qui regroupe 36 pays. "Peu de pays comparables à la Belgique combinent ces deux handicaps: le premier est celui de l'accès au marché du travail. Le second est pour ceux qui sont employés, en particulier les plus diplômés d'entre eux, le problème de la qualité de leur emploi."

Même les plus diplômés accèdent plus difficilement au marché du travail en Belgique. Souvent parce que leur diplôme n'est pas reconnu. Leur formation et leurs compétences sont insuffisamment analysées. Il y a aussi les extra-Européens fraîchement diplômés en Belgique qui ne peuvent y rester.

Jean-Michel Lafleur est directeur associé au Cedem, le centre des études ethniques et de migration à l'ULG. "D'un côté, dit-il, c'est un gâchis de ne pas proposer à ces diplômés de poursuivre des recherches en Belgique ou d'intégrer le marché du travail, qu'ils ont fort probablement approché à l'occasion de stages. La Belgique leur ferme les portes alors qu'elle les a formés et que cette formation a un coût. D'un autre côté, tant mieux s'ils retournent avec un tel bagage dans un pays en voie de développement..." Attirer les talents est l'une des dix recommandations finales.

Les dix recommandations

1) Revoir les conditions du regroupement familial

2) Mettre en place un pan d'intégration familial

3) Simplifier les procédures administratives

4) Attirer les talents

5) Accéder plus rapidement et sans restriction au marché du travail

6) Mesurer pour comprendre et apporter des réponses adaptées

7) Intégrer grâce à la priorité donnée au travail

8) Améliorer la reconnaissance des compétences et des diplômes acquis à l'étranger

9) Valoriser la diversité et lutter contre la discrimination

10) Coordonner les initiatives locales

Des entreprises jouent un rôle actif

L'application de ces recommandations dépend de politiques fédérales, régionales, locales, de l'action d'associations et aussi de celle des entreprises. "Depuis 2012, nous dit Jean-Michel Lafleur, des employeurs et quelques fédérations patronales ont pris conscience de l'arrivée de cette main d'œuvre qualifiée ou non."

De nombreuses études ont démontré son intérêt économique, des secteurs en dépendent: "Des entreprises sont même disposées à jouer un rôle actif dans l'intégration économique de ces arrivants. On pense à des stages, à des systèmes de formation en alternance où on peut travailler tout en apprenant le Français, qui est une compétence évidemment indispensable pour s'intégrer économiquement. Mais on voit aussi que dans certains cas, des employeurs restent réticents à embaucher de la main d'œuvre étrangère."

À côté de cela, le chercheur de l'ULG pointe les problèmes de discrimination sur le marché du travail. "Certains employeurs soulignent le fait que leur clientèle ne souhaite pas avoir à traiter avec des travailleurs d'origine étrangère et encore trop souvent, certains employeurs se plient à cette demande de consommateurs et discriminent les candidats d'origine étrangère et les rejettent."

Le sujet est large, sensible. Concurrence ou non avec les travailleurs natifs de Belgique, dumping social ou non.