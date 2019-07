Le taux belge à dix ans négatif: que signifie cette première historique ?

C’est historique : pour la première fois, la Belgique emprunte de l’argent à des taux négatifs. Ce matin, le taux à long terme était de - 0,03% pour un emprunt à 10 ans. Cela signifie que l’Etat belge gagne de l’argent en s’endettant et donc, quand il emprunte 100€, il ne doit rembourser que 99,97€. Comment est-ce possible ? Qui prête à perte à la Belgique ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour le pays ? Eclairage en 5 questions.

1. Pourquoi des investisseurs acceptent de prêter de l’argent à perte ?

Cela peut paraître illogique mais c’est une question d’alternative. Des investisseurs institutionnels comme des banques, assurances et fonds de pension ont des fonds importants à placer dans les marchés financiers. Ils ne souhaitent pas laisser cet argent dormir car actuellement, les taux d’intérêt sont sensiblement négatifs (-0,3%). En prêtant à la Belgique à taux légèrement négatif (-0,03%), l’investisseur y perd moins. Ainsi, "investir dans des obligations belges qui ne rapportent rien, ou qui va leur coûter un petit peu, ça coûtera toujours moins que -0,3%", explique Philippe Ledent, Senior Economics chez ING.

2. Pourquoi ne pas faire des investissements plus rentables ?

Actuellement, les investissements risqués – comme l’achat d’actions - sont les seuls à rapporter de l’argent mais ceux-ci donc par définition risqués. Les investisseurs institutionnels vont donc utiliser une partie de leurs fonds pour des placements à risque, mais voudront, pour l’autre partie, trouver un investissement plus sûr.

"Un fonds de pension ne peut pas entièrement investir dans les marchés d’actions. Ce serait prendre trop de risques. D’autant qu’actuellement, on est dans un contexte de tensions commerciales et la croissance n’est pas au beau fixe. Il existe un risque que les marchés dévissent", explique Philippe Ledent. Prêter à la Belgique est donc un investissement qui ne rapporte rien, mais qui est sûr et garantit de ne (presque) rien perdre. Ces taux négatifs sont donc le prix à payer pour cette garantie.

3. Pourquoi ces taux sont-ils négatifs ?

Notons tout d’abord que la Belgique n’est pas la seule concernée. La Suisse, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas empruntent également à taux négatifs. La Belgique suit donc la tendance de la baisse. Qu’est-ce qui explique cette chute ? Le ralentissement économique actuel préoccupe les Banques centrales – américaine et européenne – et toutes deux ont annoncé être prêtes à agir pour relancer l’économie. "Cela signifie qu’elles sont prêtes à baisser leurs taux directeurs [les taux d’intérêt au jour le jour]", explique Philippe Ledent. "Dès qu’elles ont fait cette annonce, les marchés ont commencé à anticiper et on a vu une baisse généralisée des taux".

4. Est-ce une bonne nouvelle pour la Belgique ?

Oui et non.

Oui,"parce que ça veut dire que quand l’Etat belge emprunte – et il emprunte beaucoup – le taux d’intérêt qu’il doit payer est nul voire entièrement négatif. Ca ne coûte donc rien à l’Etat belge d’emprunter aujourd’hui", explique Philippe Ledent. "Quand on a une dette publique qui dépasse les 450 milliards, et une charge d’intérêt sur la dette d’une dizaine de milliards d’euros, c’est important et ça soulage les finances publiques". Par ailleurs, cela montre que les investisseurs ont confiance dans l’économie belge. En comparaison au taux belge (-0,03%), le taux italien – qui inspire plus de méfiance – est par exemple est légèrement inférieur à 2%.

Non,"parce que car le fait que ces taux soient tellement bas est le signe d’une économie dans la zone euro qui patine, qui ne retrouve pas le chemin de la croissance et de l’inflation, et c’est franchement une mauvaise nouvelle", ajoute Philippe Ledent.

5. Pour le petit épargnant belge, ça change quelque chose ?

"Ca n’a pas vraiment de conséquence sur l’épargnant puisqu’en Belgique une loi impose que le taux de rendement soit de minimum 0,11%", explique Philippe Ledent. Mais pour d’autres types d’actifs, "quelqu’un qui voudrait acheter des obligations en tant que petit épargnant ne sera pas rémunéré […] Cela sera encore plus difficile de trouver une classe d’actif qui offre un rendement positif, si ce n’est en choisissant de prendre davantage de risques, ce qui peut s’avérer très dangereux pour lui."