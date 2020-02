Le steak d'aloyau, péril libre-échangiste pour la filière bovine wallonne

L’aloyau, pièce noble du bœuf à haute valeur ajoutée, est importé de plus en plus massivement en Europe. Au grand dam de la filière bovine en Wallonie. "Le steak d’aloyau, dites, c’est combien du kilo ?" La vidéo, polémique, lors de la dernière campagne électorale, émanant de l’ancienne ministre wallonne de l’agriculture, Sabine Laruelle (MR), annonçait à tort une augmentation du prix de cette pièce de viande à cause d’une prétendue taxe verte.

En réalité, le steak d’aloyau permet aujourd’hui d’expliquer pourquoi la Région Wallonne – tous partis confondus, a déclaré il y a tout juste un mois son opposition au projet d’accord commercial entre l’Union Européenne et les pays du Mercosur : Urugay, Paraguay, Brésil, et Argentine.

Viande fraîche haut de gamme

L’accord, de principe pour l’instant, prévoit un nouveau quota de 99 mille tonnes de viande par an, exportées depuis le Mercosur, vers l’Union européenne, et taxées à 7,5% seulement. Si cette libéralisation a lieu, la filière bovine wallonne va trinquer, c’est une certitude. Non pas parce que le marché européen va se retrouver inondé de pièces bovines à bas prix. Mais bien de bœuf haut de gamme, pour Xavier Dupret, économiste à la fondation Joseph Jacquemotte :

"Le Mercosur exporte déjà 200.000 tonnes de viande par an à destination de l’Europe. Parmi celles-ci, 55.000 tonnes sont taxées à hauteur de 40, 45%. Il s’agit de viande fraîche à haute valeur ajoutée. Si les exportateurs du Mercosur font déjà du bénéfice quand leur production est taxée à ce point-là, il faut bien se rendre compte que, rien économiquement ne les empêche d’ajouter à leurs exportations existantes, 99.000 tonnes de viande fraîche à haute valeur ajoutée. C’est de la viande de luxe qui va arriver en Europe. Et elle sera moins chère".

L’aloyau ? 15% du volume de la carcasse du bœuf et 30% de sa valeur marchande.

Comme, par exemple, l’aloyau. Environ 15% du volume de la carcasse du bœuf et 30% de sa valeur marchande. La crainte du bœuf bas de gamme, qui inonderait massivement le marché européen est donc plus un mirage qu’autre chose (même si l’accord avec le Mercosur aurait pu, ou dû être sanitairement mieux balisé). Le véritable risque du libre-échange pour la Wallonie, ce n’est pas du bœuf aux hormones, ou un manque de contrôle sanitaire pour le consommateur. Ce sont des pièces de haute qualité qui concurrencent sa filière bovine. Et ce n’est pas nouveau. Que ce soit le CETA, accord entre l’Europe et le Canada, ou celui négocié avec les pays du Mercosur, ces accords de libre-échange offrent une ouverture plus large aux importations européennes d’aloyau à prix plus que concurrentiel.

Xavier Dupret estime que "depuis l’été 2019, que ce soit avec les Mercosur, les Etats-Unis ou le CETA, 200.000 tonnes d’aloyau arrivent en Europe via tous ces accords. La production globale de viande en Europe, c’est 8 millions de tonnes. Dont 1 million de tonnes d’aloyau. Donc en fait, on s’apprête à importer 20% de viande à haute marge bénéficiaire. Sur laquelle les producteurs européens réalisent leur bénéfice. C’est très déstabilisant, parce qu’il est très clair que c’est la vente de l’aloyau qui permet à beaucoup de petits producteurs wallons d’avoir la tête hors de l’eau et de rembourser leurs dettes".

Sacrifice de l’autonomie alimentaire européenne

A quoi cette opposition wallonne va mener ? Ce n’est pas clair. Pourquoi cette opposition wallonne ? C’est limpide : le steak d’aloyau illustre le péril libre-échangiste de la filière bovine wallonne. Et en caricaturant à peine, considérer cet accord commercial avec le Mercosur comme un gigantesque troc entre des voitures européennes et des produits pharmaceutiques européens, contre des steaks de luxe argentins, reflète assez bien la réalité.

Et d’un point de vue strictement économique, pécuniaire et européen le calcul de cet accord n’est pas mauvais. "Le vainqueur à long terme ce sera l’Europe. Mais à quel prix ? Le tout est aussi de savoir, dans un calcul de politique économique, si l'on est prêt, en Europe à priver le continent de sa sécurité et souveraineté alimentaire. Si l’on prive la filière bovine de 20% du marché à haute valeur ajoutée, cela revient à sacrifier une fonction essentielle : la production d’aliments".

Conséquences sur les pays du Mercosur

La désindustrialisation possible des économies sud-américaines est un véritable risque pour les quatre pays concernés, selon Xavier Dupret. "Se spécialisant davantage dans les matières premières, et devant importer davantage de biens à haute valeur ajoutée, sur le très long terme, cela impliquera une perte de pouvoir d’achat pour les économies locales. Parce qu’elles ne produiront plus de bien à haute valeur ajoutée à travers des filières industrielles autonomes". En plus de cela, la relance de l’élevage, en particulier au Brésil, risque de faire émerger des conséquences environnementales en matière de déforestation liée à la production de viande.