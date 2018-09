Le soda n'a plus la cote, les fabricants se diversifient

Coca-Cola rachète la marque de soda française Tropico. Un nouvel exemple de la volonté de diversification des géants des boissons gazeuses. Il faut dire qu'entre les taxes sur les boissons sucrées, la lutte contre l'obésité et, surtout, les changements d'habitude des consommateurs, les sodas classiques se vendent moins. La consommation a diminué de 15% entre 2004 et 2014 en Belgique (selon les chiffres de Sciensano).

En même temps, la consommation de boissons rafraîchissantes est passée de 119 litres par an par personne chez nous à 123 litres ces dix dernières années, selon les chiffres de la FIEB.

Moins de soda, plus de thés froids et de boissons aux fruits

L'érosion des ventes de sodas est donc compensée par l’augmentation de la consommation de boissons dites light, aux fruits, de thé ou café glacé... Pour Marc Mondus, consultant chez Gfk, le changement de stratégie des marques pour suivre les nouvelles habitudes est claire: "Ces marques développent des produits connotés plus légers en sucre comme par exemple les boissons à base de thé qui apparaissent, pour le consommateur allégée en sucre, alors qu'elle ne le sont pas forcément. Tout ce qui est à base de fruits, par exemple, parait plus sain, alors qu'il n'y a pas moins de sucre dans toutes les boissons aux fruits".

Et ce changement d'image, que le produit soit réellement moins sucré ou qu'il en ait simplement l'air, fonctionne : la part de boisson light représente aujourd'hui un tiers des ventes de boissons rafraîchissante.

Du vendeur de cola au géant de l'agro-alimentaire

Et les producteurs de soda ne se diversifient pas que dans les boissons gazeuses. PepsiCo, par exemple, est devenu un groupe avec un portefeuille de marques très variées. Au cours de leur histoire ils ont racheté des marques de lait, de céréales, de jus de fruit, de chips, de cacahuète,... Ils se spécialisent dans le petit-déjeuner et l'apéro pour ne plus dépendre uniquement des boissons sucrées qui ont mauvaise presse.

Chez Coca-Cola, autre stratégie mais même objectif de diversification. Le groupe d'Atlanta vient de racheter une grosse marque de café, a signé un accord avec un partenaire pour produire des boissons à base de cannabis, distribue une boisson alcoolisée au Japon, et avec le rachat de Tropico, veut renforcer le présence sur le marché des sodas non-pétillants.

Coca-Cola veille aussi à solidifier le portefeuille de marque qu'ils distribuent, même sans les racheter. "Les grosses entreprises ont des forces de vente assez puissantes, elles proposent donc leurs services dans la distribution et la promotion de marques qui ne sont pas forcement les leurs. Et ça c'est une stratégie payante, ça permet à des marques moins installées sur certains marchés de profiter des réseaux des géants qui eux montent en puissance".

L'époque où Coca ne vendait que du Coca et Pepsi ne vendait que du Pepsi est révolue. Leurs revenus proviennent de dizaines de marques différentes, de secteurs différents, de région du monde et de clientèles différentes. De sorte que si l'un se porte moins bien l'autre compense.