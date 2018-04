Le secteur immobilier craint de devenir le mouton noir du monde politique à cause des scandales qui ont entâché sa réputation.

A quelques mois des élections communales, 150 professionnels immobiliers signent une lettre ouverte pour réclamer d'attention.

C'est clair, les monde politique et immobilier doivent collaborer, estime le secteur.

Mais depuis quelque temps, c'est plutôt le régime de la chambre à part. En ces temps de période électorale, les personnalités politiques ne seraient plus vraiment enclines à ouvrir leurs portes aux promoteurs immobiliers.

Certains scandales leur rappellent de mauvais souvenir. La ville de Gand et l'affaire Optima Bank. La ville d'Anvers et la fête d'un lobbyiste du promoteur immobilier.

Du coup, maintenant, c'est le temps des distances.

Dans sa lettre, le secteur immobilier estime que le monde politique a besoin de lui et vice versa. Et de demander une sorte de nouveau départ avec un seul but : des projets pour le citoyen.

Les agents immobiliers donnent rendez vous au monde politique à la mi-mai à l'occasion de leur salon.