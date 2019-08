Le secteur du gardiennage veut convaincre de futurs employés

Le gardiennage est un secteur qui engage. Suite aux attentats et à la nouvelle loi encadrant cette fonction, la demande d’agents de sécurité a connu une forte croissance. 18.000 personnes travaillent déjà en Belgique dans ce secteur et, rien que cette année, 4000 postes seraient à pourvoir.

Pourtant, le secteur peine à recruter, comme l’explique Serge Siemens, secrétaire général du Fonds de Sécurité d’Existence du Gardiennage : "Le secteur cherche plus ou moins 4000 personnes. On trouve difficilement parce que les gens ne connaissent pas l’amplitude et la diversité des métiers que nous recherchons. On pense à l’aéroport, on pense au gardien qui est devant un magasin mais il y a d’autres choses ".

Pour comprendre pourquoi les Belges ne se tournent pas plus vers des carrières professionnelles dans le gardiennage, le FSEG (Fonds de Sécurité d’Existence du Gardiennage) a fait réaliser une enquête par un institut de sondage. Il en ressort que la population connaît très peu la réalité des métiers de la sécurité. Bien souvent cela résumerait l’image du " grand baraqué ". Or, explique Serge Siemens la réalité est plus diversifiée : " A l’aéroport, il y a le screening des bagages, le screening des bagages en soute, la sécurité du tarmac. Nous pouvons aussi aller vers d’autres missions comme la sécurisation de bâtiments, la fouille de bâtiments, le transport de fonds, les opérateurs d’alarmes et les agents à la réception ".

Pas qu’un métier d’hommes

Le secteur veut aussi tordre le cou à un préjugé. Le gardiennage n’est pas qu’un métier d’hommes. " Les femmes qui travaillent dans le secteur sont heureuses ", explique Serge Siemens.

A l’aéroport de Bruxelles, par exemple, de nombreuses femmes travaillent dans des fonctions de sécurité et gardiennage. C’est par exemple, le cas de Rachida qui après avoir travaillé dans un bureau s’est dirigée vers cette nouvelle carrière. Après avoir débuté comme agent de gardiennage, elle a évolué dans sa fonction. A présent, elle supervise les opérations de fouilles des passagers à l’entrée d’un terminal. Pour elle, les femmes ont toute leur place dans ces fonctions : " Dans ce métier, il y a toujours des risques d’agression. C’est pour cela que les gens voient ça comme un métier pour les hommes. Mais c’est tout le contraire. Une femme pourra le faire et même gérer la situation et être superviseur ".

La force physique ne serait pas le critère prépondérant pour exercer ces fonctions. Mélanie, qui travaille au screening des passagers explique : " On doit faire beaucoup de social, expliquer aux gens le pourquoi du comment. Il y a beaucoup de psychologie derrière, de contact avec les personnes ".

Serge Siemens, Secrétaire général du Fonds de Sécurité d’Existence du Gardiennage ajoute d’autres qualités : " Il faut pouvoir garder son sang-froid dans toutes les situations, être loyal, respecter les concitoyens et les règles en vigueur et être social et correct ".

Autant de qualités qui priment lors de la sélection des candidats. L’entretien d’embauche sera l’étape numéro 1 pour être recruté par l’une des entreprises du secteur du gardiennage. Ensuite, le candidat passera par des évaluations psychotechniques et, surtout, par une formation de 139 heures. Il y recevra un bagage théorique et pratique, le minimum à savoir pour travailler dans la sécurité.