Le secteur des soins de santé ciblé par les cyberattaques en 2021

Le nombre de cyberattaques contre des entreprises belges a augmenté de 81% l’année dernière, selon les chiffres publiés vendredi par Check Point, une entreprise israélienne qui développe des logiciels de sécurité. Les organisations du secteur des soins de santé ont enregistré deux fois plus d’attaques informatiques.

Selon les chercheurs de Check Point, une entreprise ou une organisation en Belgique a subi une moyenne de 643 attaques par semaine en 2021. Les organisations du secteur des soins de santé ont été particulièrement ciblées avec, en moyenne, 1507 cyberattaques par semaine, en hausse de 124% en comparaison avec 2020. Les fournisseurs d’accès à internet et de services gérés ont eux enregistré 1146 attaques hebdomadaires (+133%), contre 738 pour le secteur des transports (+74%).

Les causes de ce phénomène sont multiples, analyse Zahier Madhar, ingénieur en sécurité chez Check Point Belgium. "Nous constatons que le vecteur d’attaque se développe énormément, car de plus en plus de produits sont reliés à l’internet. Cela crée des cibles supplémentaires pour le pirate. En outre, la tendance croissante des ransomwares en Belgique se démarque naturellement car les dégâts sont souvent visibles à ce moment-là."

Les statistiques de Check Point sont basées sur les données que l’entreprise collecte et analyse dans son application "ThreatCloud", qui surveille les menaces dans le monde entier en temps réel.